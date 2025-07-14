Оккупанты усложняют логистику военным ВСУ на Харьковском направлении: в 3-й ОШБр рассказали о ситуации. Карта

Российские захватчики усложняют логистику Силам обороны на Харьковском направлении. В частности, враг продвигается вглубь с помощью дронов.

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Об этом в эфире "Киев24" сообщил солдат FPV роты батальона беспилотных систем 3 ОШБр Александр Волошенко. Он отметил, что украинские военные применяют тактические методы и другие средства, чтобы противостоять агрессору.

"Российские удары, к сожалению, вглубь продвигаются именно беспилотными средствами. И те зоны, которые ранее условно безопасные для нас были, для нашей логистики, уже такими не являются", – рассказал военный.

По его словам, продвижение оккупантов с помощью беспилотников является логическим продолжением этой технологической войны.

"Защититься от этого можно как тактическими методами, так и средствами. Тактика это передвижение в определенный период суток или определенные использования рельефа местности или особенности логистических маршрутов", – объяснил Волошенко.

Он добавил, что для защиты позиций активно используются РЭБы, противодроновые сетки и туннели.

Напомним, 11 июля российская оккупационная армия атаковала ударными дронами город Чугуев на Харьковщине, а утром – сам Харьков. В результате атаки пострадали гражданские, под поражение попали жилая застройка, предприятие и медицинские учреждения и роддом.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июля РФ нанесла несколько серий дроновых ударов по жилым кварталам Харькова: произошло попадание в многоэтажку, где вспыхнул пожар. В результате атаки погибла 34-летняя женщина и пострадали 82 человека.

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