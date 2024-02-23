Оккупанты молились, чтобы их не отправили в Крынки или Работино: агенты 'Атеш' разведали место размещения техники РФ в Крыму. Фото

Агенты украинско-крымскотатарского движения "Атеш" провели разведку в поселке Гвардейское на территории временно оккупированного Крыма. Партизаны обнаружили множество военной техники, которую собираются отправить на Херсонское направление: КамАЗы, артиллерийские тягачи и установки "Мста-Б".

Об этом сообщили в Telegram-канале движения. Отмечают, что соответствующую технику используют для перебрасывания личного состава и самих артустановок.

Кроме того, партизаны прослушали разговоры российских вояк и рассказали, что те молятся, чтобы их не бросили в Крынки на левобережье Херсонщины или Работино на Запорожье.

"Они услышали о больших потерях по этим направлениям, о том, что людей бросают на убой. Малыми группами по 5-10 человек заставляют штурмовать позиции, из которых возвращаются только 2-3", – отметили активисты.

Напомним, агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" проникли на строительный объект российских оккупантов в селе Окуневка Черноморского района во временно оккупированном Крыму. Партизаны оставили для захватчиков несколько "подарков".

Также они отметили, что изучили ход строительства и планы противника по обороне, а также узнали о масштабных хищениях средств на объекте.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее агенты "Атеш" зафиксировали стягивание оккупантами в Мариуполь сгоревшей техники из-под Авдеевки. Отметили, что колонны транспортных тягачей, груженные грузовиками и бронетехникой, передвигались в сопровождении представителей ФСБ РФ в гражданских автомобилях.

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