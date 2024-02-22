Агенты 'Атеш' проникли на строительство фортификационных сооружений в Крыму и оставили 'сюрприз' оккупантам. Фото и видео

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" попали на строительный объект российских оккупантов в селе Окуневка Черноморского района во временно оккупированном Крыму. Партизаны оставили для захватчиков несколько "подарков".

Об этом активисты сообщили в Telegram. Также они отметили, что изучили ход строительства и планы противника по обороне, а также узнали о масштабных хищениях средств на объекте.

"Тотальная российская коррупция – наш главный союзник", – сыронизировали в "Атеш".

В то же время партизаны констатировали, что противник продолжает закапываться на территориях, которые успел оккупировать. Они проникают в ряды врага, чтобы помешать ему осуществить преступный замысел.

Напомним, ранее агенты "Атеш" сообщили, что российские захватчики стягивают во временно оккупированный Мариуполь сгоревшую технику из-под Авдеевки. Колонны транспортных тягачей, груженных грузовиками и бронетехникой, передвигаются в сопровождении представителей ФСБ РФ в гражданских автомобилях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Движение "Атеш" зафиксировало маршрут перебрасывания оккупантами тяжелых пушек "Гиацинт-Б" на территории Крыма. Свое вооружение враг перевозил через Евпаторию.

– Также агент движения "Атеш" провел разведку местности в районе вражеской нефтебазы в Крыму на окраине Севастополя.

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