Агенты "Атеш" проникли на строительство фортификационных сооружений в Крыму и оставили "сюрприз" оккупантам. Фото и видео
Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" попали на строительный объект российских оккупантов в селе Окуневка Черноморского района во временно оккупированном Крыму. Партизаны оставили для захватчиков несколько "подарков".
Об этом активисты сообщили в Telegram. Также они отметили, что изучили ход строительства и планы противника по обороне, а также узнали о масштабных хищениях средств на объекте.
"Тотальная российская коррупция – наш главный союзник", – сыронизировали в "Атеш".
В то же время партизаны констатировали, что противник продолжает закапываться на территориях, которые успел оккупировать. Они проникают в ряды врага, чтобы помешать ему осуществить преступный замысел.
Напомним, ранее агенты "Атеш" сообщили, что российские захватчики стягивают во временно оккупированный Мариуполь сгоревшую технику из-под Авдеевки. Колонны транспортных тягачей, груженных грузовиками и бронетехникой, передвигаются в сопровождении представителей ФСБ РФ в гражданских автомобилях.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Движение "Атеш" зафиксировало маршрут перебрасывания оккупантами тяжелых пушек "Гиацинт-Б" на территории Крыма. Свое вооружение враг перевозил через Евпаторию.
– Также агент движения "Атеш" провел разведку местности в районе вражеской нефтебазы в Крыму на окраине Севастополя.
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