Оккупанты на Донетчине запугивают беременных женщин без паспорта РФ, что могут отобрать детей: всплыли подробности

Оккупанты в Донецкой области угрожают беременным женщинам, что их детей могут отобрать. Соответствующие угрозы адресованы будущим матерям, которые не имеют российского паспорта.

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Об этом сообщили активисты движения "Желтая лента" в своем Telegram-канале. В частности, россияне на ТОТ считают украинцев без документов РФ "подозрительными".

"В роддомах оккупированной Донецкой области начали распространять слухи, что вскоре детям родителей без российского гражданства не будут выдавать свидетельства о рождении. Также угрожают, что ребенка могут забрать, потому что родители без паспорта РФ "подозрительные" и "не заботятся о будущем ребенка", – говорится в сообщении.

Такими действиями оккупанты в очередной раз подтверждают циничное отношение к украинским гражданам.

"Россияне шантажируют родителей самым ценным – жизнью и благополучием ребенка", – говорится в сообщении.

Активисты "Желтой ленты" призвали присоединяться к их движению, чтобы разоблачать как можно больше противозаконных действий российских захватчиков.

"Не терпите систему, для которой это норма, присоединяйтесь к движению сопротивления через чат-бот "Вместе", – отметили они.

Напомним, на временно оккупированной территории Донецкой области россияне продолжают использовать несовершеннолетних в своих преступных целях. Враг привлекает детей к так называемым пионерским организациям, а затем держит там угрозами. Чтобы привлечь в свои организации больше людей, оккупанты обещают денежное вознаграждение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Мариуполе россияне начали создавать так называемые кадетские классы, таким образом, враг пытается уничтожить украинскую национальную идентичность и осуществлять дальнейшую милитаризацию детей.

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