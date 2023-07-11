Оккупанты на Харьковщине начали убивать друг друга на нервной почве – перехват

Российские оккупанты начали истреблять друг друга на нервной почве. В одном из перехватов российский военнослужащий, находящийся на территории Харьковской области рассказал о россиянине, который открыл огонь по своим сослуживцам, обещая "убить их всех".

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Угомонить слетевшего с катушек оккупанта удалось лишь ликвидировав его самого. Об этом пишет "Информационное сопротивление".

В распоряжении группы оказался перехват, как нельзя лучше характеризирующий психологическое состояние российских оккупантов в Украине. На нервной почве они без преувеличения сходят с ума и начинают истреблять друг друга.

"Военнослужащий РФ по имени Роман (находится на территории Харьковской обл.) в разговоре со знакомым рассказал ему об инциденте: военнослужащий из их 12-й роты потерял рассудок, начал стрелять в своих сослуживцев с криками "убью вас всех, с…ки", выстреляв магазин патронов", – отмечено в сообщении.

Смог ли неуравновешенный захватчик достать хоть кого-то из тех, кого обещал убить, в "Информационном сопротивлении" не уточнили. Однако сам он благодаря сослуживцам пополнил статистику ликвидированных оккупантов.

"После этого разведчики "успокоили" его, убив на месте. Роману вместе со своими сослуживцами пришлось нести труп погибшего. Из разговора понятно, что происшествие произвело на рашиста глубокое впечатление", – добавили в "Информационном сопротивлении".

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 11 июля в районе Бердянска ликвидировали российского генерал-лейтенанта.

Он успел отличиться не только в двух российско-чеченских войнах и в Сирии, но и в войне России против Украины. В частности, Олег Цоков был обладателем медали "за возвращение Крыма".

В сентябре прошлого года он едва не отправился на "концерт в Кобзон", но тогда смог выжить. Теперь он окончательно был "денацифицирован", предположительно в результате ночного удара по гостинице, где россияне разместили свою базу.

Также сообщалось, что ВСУ нанесли удар по складу БК оккупантов в Херсонской области. Мощная детонация боеприпасов продолжалась до самого утра.