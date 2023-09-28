Оккупанты на Херсонщине боятся, что ВСУ форсируют Днепр: во время 'инспекции' минных полей захватчики подорвались – СМИ

Российские оккупанты на Херсонщине опасаются, что Вооруженные силы Украины форсируют Днепр и создадут плацдармы для закрепления на левом берегу реки. В связи с этим захватчики получили приказ проверить готовность к возможному нападению, в частности провести ревизию минных полей. В ходе последней два военных РФ заблудились и подорвались на минах – один насмерть, другой лишился ног.

Об этом сообщил Telegram-канал "Досье шпиона", который ведется от имени сотрудника одной из спецслужб. Отмечается, что подрыв оккупантов на минном поле произошел 26 сентября.

Как утверждает канал, в среде захватчиков, которые дислоцируются на Херсонщине, "возрастают опасения" относительно возможности ВСУ форсировать Днепр.

"В этот раз речь идет не об островах, и не о направлении н.п. Казачьи Лагери, а несколько севернее. ВСУ ведет активную авиа- и радиоразведку на береговом отрезке Горностаевка – Большая Лепетиха (35 км севернее Новой Каховки по руслу реки Днепр)", – говорится в сообщении.

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По данным "Досье шпиона", украинские военные применяют артиллерию по позициям оккупантов, также якобы совершаются "периодические вылазки диверсионно-разведывательных групп".

"Заинтересованность ВСУ данным участком фронта также продиктована тем, что позиции здесь занимают еще не обстрелянные и неопытные подразделения ВС РФ из состава 1218-го мотострелкового полка территориальных войск (в/ч 29600, место дислокации Пенза)", – пишет канал.

В связи с активизацией ВСУ на данном участке фронта подразделения названного полка оккупантов получили приказ проверить "готовность к возможному нападению". Среди прочего захватчики должны были провести "ревизию" минно-взрывных заграждений на направлениях возможного наступления украинских Сил обороны, отмечает "Досье шпиона".

26 сентября оккупанты из инженерно-саперной роты 1218 полка отправились инспектировать минные поля.

"В ходе инспекции саперы потеряли ориентир, что повлекло за собой подрыв на собственной мине. Военнослужащие считают, что виной тому неправильно заполненные карты расположения минных полей", – говорится в сообщении канала.

По данным "Досье шпиона", старший лейтенант, командир роты Андрей Сергеевич Машенцев погиб, а младший сержант, сапер роты Александр Михайлович Бортников лишился обеих ног.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее The Times заявила, что главной причиной успеха ВСУ в районе Работино на Запорожье стала не западная бронетехника, а саперы, которые расчищали пути на масштабных минных полях врага.

– В Центре национального сопротивления рассказали, что захватчики на Херсонщине много пьют и грабят мирных жителей. Они отбирают у людей деньги и автомобили, прикрываясь "борьбой с подпольем".

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