Оккупанты на Херсонщине устроили массовые рейды, людей пытаются запугать – Генштаб

Российские захватчики продолжают терроризировать жителей временно оккупированной территории Херсонской области. В городе Каховка враг продолжает принудительную паспортизацию населения.

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Чтобы ускорить этот процесс, захватчики проводят демонстративные рейдовые мероприятия, с помощью которых пытаются запугать местное население возможной мобилизацией и отчуждением имущества. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 20 мая.

С целью принудительной паспортизации населения Херсонщины оккупанты осуществляют поквартирные и домовые обходы. Проводят перепись населения и оказывают психологическое давление, принуждая к паспортизации.

Также враг угрожает украинским гражданам, отказавшимся от получения российского паспорта, принудительным выселением из собственных домов и отключением от электроэнергии.

Кроме того, оккупанты продолжают перебрасывать дополнительные силы на территорию временно оккупированной Запорожской области. По информации Центра национального сопротивления, на временно оккупированной территории Запорожской области зафиксировано присутствие оккупантов из личных отрядов главаря Чечни Рамзана Кадырова.

Напомним, в Министерстве обороны Украины заявили, что принудительную паспортизацию на временно захваченных территориях оккупанты проводят для того, чтобы сделать "законными" репрессии против украинского народа. Паспорт России – еще один вид оружия, которое Кремль использует против Украины.

Ранее сообщалось, что российская армия усилила террор в отношении жителей временно оккупированных территорий Запорожской области. Захватчики проводят принудительную паспортизацию, а также угрожают украинцам депортацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента разъяснили советы омбудсмена Дмитрия Лубинца брать паспорт РФ на временно захваченных россиянами территориях для сохранения жизни. Там подчеркнули, что на это украинцам следует идти только для того, чтобы избежать репрессий и пыток.

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