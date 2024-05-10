Оккупанты на Лимано-Купянском направлении атакуют в направлении сел Терны и Невское: военный рассказал о ситуации. Карта

На Лимано-Купянском направлении российские оккупационные войска атакуют в направлении сел Терны и Невское. Захватчики больше месяца пытаются прорвать украинскую оборону, чтобы выйти на Лиман с последующим стратегическим наступлением на Славянск и Купянск, однако им это не удается.

Об этом сообщил военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Станислав в эфире "Общественного". Он отметил, что российская армия ежедневно пытается прорвать украинские позиции посредством пехоты и бронетехники.

Военный отметил, что наша линия обороны крепко держится и время от времени нам удается проводить успешные штурмовые операции и захватывать позиции врага. В то же время оккупанты используют свое преимущество в личном составе. Они постоянно проводят так называемые "мясные штурмы", используя свою пехоту как расходный материал.

"Они пытаются продвинуться хоть на полметра, где-то зарыться поближе к нашим позициям, запрыгнуть в наши окопы", — рассказал военный.

По его словам, несколько дней назад произошло перемещение пяти российских штурмовых групп, каждая из которых состояла из 5-10 человек. Первая из этих групп сумела проникнуть в окоп, где размещались украинские военные. Эта группа почти полностью была разгромлена, а двое военных РФ попали в плен.

"Они рассказали, что за ними следуют также следующие штурмовые группы с помощью артиллерии, ударных беспилотников они все были уничтожены. Они (военное командование РФ — ред.) совершенно не жалеют свой личный состав", — рассказал воин Станислав.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 мая российские войска силами до 4-5 батальонов пехоты пересекли линию государственной границы и захватили четыре пограничных поселка – Стрелковое, Красное, Пильное, Борисовка. На других участках российские атаки отражены, противник понес значительные потери.

Также президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российские оккупанты начали контрнаступление на Харьковщине. По словам главы государства, украинские военные знали о таких планах врага.

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