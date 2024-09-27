Оккупанты на Покровском направлении штурмуют около 10 населенных пунктов: в Нацгвардии рассказали о ситуации

Одним из самых сложных направлений фронта, где сейчас идут ожесточенные бои, остается Покровское. Там россияне пытаются штурмовать более десятка населенных пунктов.

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Предпочтение захватчики отдают пехотным штурмам небольшими группами, однако периодически применяют бронетехнику и авиацию. О ситуации рассказал представитель Национальной гвардии полковник Руслан Музычук в эфире национального телемарафона.

"Сложным направлением действительно остается именно Покровское. Здесь противник пытается атаковать наши позиции в районах более 10 населенных пунктов. И, как отмечают наши бойцы, противник привлекает здесь в первую очередь пехотные штурмы. Это и небольшие группы по 2-3 военнослужащих, иногда – больше, от 5 до 10, которые, по сути, накатами постоянно пытаются штурмовать и участки возле населенных пунктов, и совершать лобовые атаки", – отметил офицер.

Кроме пехотных штурмов оккупанты время от времени прибегают к применению бронетехники и авиации.

"Переиодически они применяют бронетехнику, но основная сила, которую противник пытается применять для того, чтобы обеспечить предусловия для штурма, это использование артиллерии и авиации, которой враг наносит удары по нашим позициям и разрушает инфраструктуру и сами населенные пункты на направлениях, где концентрирует главные усилия во время своих штурмов", – рассказал Музычук.

Он добавил, что накануне, 26 сентября, только нацгвардейцы на востоке Украины отразили 25 вражеских попыток штурмовых действий. Противник использовал также бронетехнику, в том числе танки. Бойцы НГУ уничтожили 10 танков, шесть единиц другой бронетехники и смогли удержать свои позиции.

Напомним, всего накануне, 26 сентября, потери российских захватчиков составили 1370 человек. Также украинские воины обезвредили 21 танк, 48 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, два средства ПВО, 85 БПЛА оперативно-тактического уровня, 58 автомобилей и две единицы спецтехники оккупантов.