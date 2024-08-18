Оккупанты на ТОТ взялись за родителей, которые не пустили своих детей в 'лагеря отдыха' в Сибири

Россияне продолжают вывозить украинских детей с захваченных территорий нашего государства в Сибирь на "отдых". Тех же родителей, которые отказались отпускать своих детей в сибирские "лагеря отдыха", оккупанты запугивают.

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Людей вносят в специальные "списки", с ними проводят "профилактические беседы", обещая проблемы с оккупационной прокуратурой и лишение родительских прав. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"На временно захваченных территориях представители оккупационных администраций проводят "профилактические беседы" с родителями, которые отказываются отпускать детей на "отдых". Оккупанты составляют список родителей, которые проигнорировали отпуска для своих детей и не выпустили их на "отдых" в Сибирь или другие дальние края России", – говорится в сообщении.

К попавшим в такие списки украинцам оккупанты применяют тактику запугивания: им угрожают, что дальше они будут общаться с прокуратурой РФ, а также могут быть лишены родительских прав.

"Центр национального сопротивления призывает сообщать о таких случаях, а также о проводящих "беседы" по ссылке", - обратились к украинцам, находящимся на оккупированных территориях, в ЦНС.

Напомним, ранее в ЦНС рассказывали, что оккупанты вывезли детей из Беловодска в Луганскую область в Новосибирскую область. Там детей подвергают мощной пропагандистской обработке и усиленно милитаризуют. Также их без ведома родителей вынуждают сдавать советские нормативы ГТО.