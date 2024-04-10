Оккупанты на захваченных территориях лишают украинцев жилья, права на образование и медицину в случае отказа брать паспорт РФ – ЦНС

Российские захватчики на временно оккупированных территориях ограничивают права украинцев и пытаются выдать проукраинское движение как нечто немногочисленное. В частности, оккупанты лишают граждан, которые отказываются брать паспорт РФ, жилья, права на образование и медицину.

Об этом сообщают Центр национального сопротивления и глава Луганской ОВА Артем Лысогор. Кремль фактически отвергает право украинцев на существование, осуществляя политику геноцида на захваченных территориях.

В рамках этой политики россияне лишают украинцев доступа к образованию, медицинским услугам и государственным благам. Кроме того, жилье украинцев может быть конфисковано, если они отказываются принимать российское гражданство.

В то же время, любые случаи сопротивления скрываются или демонизируются пропагандистами, представляя их как единичные случаи, чтобы продемонстрировать, что вся оппозиция является исключением только со стороны "опасных социальных элементов".

Тем не менее, на самом деле паспортизация на этих территориях остается менее 50% и Россия не смогла полностью интегрировать их в свою правовую систему. В то же время, россияне не могут найти достаточное количество коллаборантов, а украинские дети продолжают тайно учиться в украинских школах.

Кроме того, оккупанты давят на ветеранов Второй мировой войны, проживающих на территории так называемой "ЛНР" и не имеющих российских паспортов, собираясь лишить их льгот. Объясняют захватчики тем, что у пожилых людей нет удостоверения ветерана по российскому образцу, а получить его можно только с соответствующим паспортом.

"Именно украинцы хозяева на своей земле, несмотря на временную оккупацию. После отступления русской армии все эти фейковые коллаборационные образования уйдут. Приближалось время увольнения – сообщайте нам расположение баз врага и современное оружие отправит врага обратно в ад", – отметили в ЦНС.

Напомним, ранее в Центре рассказали, что оккупанты на захваченных территориях агитируют сирот из интернатов служить в пользу России. Они устраивают пропагандистские встречи в школах-интернатах.

Оккупанты агитируют детей поступать в профильные образовательные учреждения МВД или даже без специального образования идти служить в оккупационных администрациях "полицаями" сразу после окончания школы.