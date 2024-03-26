Оккупанты на захваченных территориях начали проверку завезенных граждан Таджикистана: в ЦНС назвали причину

На временно оккупированных территориях Украины оккупанты начали проверку выходцев из Таджикистана. Для этого туда отправляют дополнительные группы ФСБ, перед которыми стоит задача проводить "профилактические беседы".

Так захватчики пытаются уберечься от протестов со стороны таджиков после пыток "подозреваемых" в нападении на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье российскими силовиками. Подробности раскрыли в Центре национального сопротивления.

В ЦНС рассказали, что после теракта в "Крокус Сити Холли" оккупанты на временно оккупированных территориях Украины начали массовые проверки целой этнической группы.

"С начала полномасштабного вторжения враг завозит на ТОТ рабочих из Центральной Азии и таким образом меняет демографический состав населения. Однако после массовой казни россиян в Москве ФСБ начало проверку граждан Таджикистана", – говорится в сообщении.

В общей сложности, добавили в ЦНС, на временно оккупированных территориях нашего государства находятся около 100 тысяч выходцев из Таджикистана и Узбекистана.

Проверки, считают в Центре, предопределены страхом захватчиков перед возможными "бунтами".

"В Москве боятся, что этнические таджики начнут бунты из-за показательного задержания их согражданина. Поэтому сейчас в Мариуполь отправляют дополнительные группы ФСБ, которые проводят профилактические беседы",–- говорится в сообщении.

В ЦНС воспользовались случаем, чтобы напомнить оккупантам о неизбежности ответственности.

"Центр национального сопротивления отмечает, что каждый гастролер из ФСБ не будет чувствовать себя в безопасности. Сообщить о враге можно по ссылке", – отметили там.

Напомним, вечером 22 марта в Подмосковье неизвестные устроили стрельбу в концертном зале "Крокус" и подожгли здание. Согласно официальным сообщениям РФ, погибли более 130 посетителей концертного зала (подавляющее большинство – не от пуль, а от огня и дыма), пострадали около 200 человек.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ-К, там даже показали снятое нападающими видео с "Крокус Сити Холла". Однако российские чиновники во главе с диктатором Владимиром Путиным упорно пытаются повесить теракт на Украину.

Аналитики ISW объяснили, почему Кремль обвиняет Украину в теракте в "Крокусе". Они также предостерегли, что игнорирование настоящих причин и исполнителей нападения сыграет с Россией злую шутку.