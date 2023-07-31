Оккупанты на захваченных территориях Украины принудительно мобилизовали до 60 тыс. мужчин: в ГУР раскрыли подробности

Российские захватчики осуществляют принудительную мобилизацию украинцев на временно оккупированных территориях. С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор уже "призвала" в свою армию до 60 тыс. украинских мужчин.

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При чем "мобилизованных" украинцев россияне без какой-либо подготовки отправляли сразу на передовую. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

По его словам, с начала 2022 года государство-агрессор РФ на оккупированных территориях Украины принудительно мобилизовало в свою армию от 55 до 60 тыс. мужчин. Он отметил, что этот процесс происходит принудительно – оккупанты просто ловили людей на улицах и предприятиях.

К тому же оккупанты фактически сразу отправляли таких людей на фронт. Россияне обещали, что мобилизованные окажутся на второй или третьей линии, но по факту люди попадали на передовую.

"Это насильственная мобилизация: оккупанты ловили людей на улице, они приходили на те бесчисленные предприятия, которые еще работали, и принудительно забирали людей – просто переодевали и отправляли на фронт. Обещали, мол, будете на второй на третьей линии, а на самом деле люди попадали на передовую", – сказал представитель ГУР.

Черняк добавил, что государство-террорист Россия принудительно сгоняет в оккупационное войско студентов с оккупированных украинских территорий. Также он призвал таких людей при первой возможности сдаваться в плен, чтобы выжить.

"Человек утром пошел на занятия и через два дня он уже воюет. Собственно говоря, Россия не считает жителей Донетчины и Луганщины людьми, поэтому оккупантам абсолютно все равно, законы не действуют. Единственная реальная возможность выжить – сразу, при первой же возможности сдаться в плен", – отметил Черняк.

Напомним, руководство государства-террориста России продолжает придумывать способы, как загнать на войну против Украины еще больше пушечного мяса. В частности, диктатор Владимир Путин подписал закон, который повышает на пять лет возраст пребывания в запасе.

Ранее сообщалось, что государство-террорист Россия решило обучать детей управлению беспилотными летательными аппаратами. В Госдуме РФ заявили, что уроки будут включать в себя ведение разведки местности и способы противодействия БПЛА противника.

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