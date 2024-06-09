Оккупанты на захваченных территориях Украины собираются готовить офицеров службы РЭБ – ЦНС

Командование оккупационной армии РФ намерено открыть кафедры подготовки офицеров на временно захваченных территориях Украины. Там будут готовить будущее пополнение в ряды службы радиоэлектронной борьбы врага.

Соответствующие "начальные центы" будут действовать на базе высших учебных заведений. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Фактически гражданские вузы будут готовить офицерский состав для армии страны-агрессора. Местные гауляйтеры уже отчитались об этом высшему начальству из Кремля, пообещав организовать такие кафедры с дня на день.

Известно, что обучение будет проходить по сокращенной программе, в то же время выпускникам курса по РЭБ обещают "хорошие должности по контракту" в рядах ВС РФ.

Также установлено, что теперь в вузах "молодых республик", который оккупировали российские войска, будут введены обязательные предметы по управлению беспилотниками.

"Так сказать демилитаризация на деле. Центр национального сопротивления напоминает, что все, кто сотрудничает с оккупантами, будут найдены и понесут за это ответственность", – отметили в ЦНС.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированной части Херсонщины захватчики и коллаборанты начали готовить "судебных приставов". Для этого они даже придумали специальный "вуз".

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные "администрации" в Херсонской области заставляют работников бюджетной сферы сдавать кровь для российских военных. Для этого оккупанты отправляют мобильный комплекс забора донорской крови по районным центрам.

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