Оккупанты на захваченных территориях закрыли доступ к больницам для украинцев без паспортов РФ – ЦНС

Российские захватчики продолжают терроризировать украинцев на временно оккупированных территориях за отказ получать так называемый паспорт РФ. В частности, враг ограничил для таких людей доступ к медицинским услугам.

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Такая тенденция массово прослеживается в оккупированных населенных пунктах с начала 2024 года. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Из-за отсутствия так называемого российского паспорта украинцы, которые фактические оказались в заложниках у путинских террористов, не могут воспользоваться элементарными медицинскими услугами.

В ЦНС отметили, что оккупанты сделали лечение доступным только владельцев российской страховки, которую можно получить только при наличии так называемого паспорта РФ. Следовательно, большинству украинцев отказывают в медицинских услугах.

При этом в Центре национального сопротивления подчеркнули, что исключением является только скорая помощь в случае критических ситуаций. Таким образом оккупанты юридически приравняли жителей временно оккупированным территорий к "иностранцам" в своем родном крае.

Напомним, враг придумал новый метод принудительной паспортизации находящихся на временно оккупированной территории украинцев. Для этого оккупанты в очередной раз прибегают к шантажу местного населения.

Ранее сообщалось, что на временно захваченной россиянами части Запорожской области оккупанты не выдают украинцам льготные и жизненно важные медикаменты. Захватчики требуют у людей получить паспорт страны-агрессора, и только тогда станет возможным получить лекарства.

Как сообщал OBOZ.UA, на оккупированной части Херсонщины владельцам российских паспортов обещают выдавать льготный уголь. Украинцы, которые не имеют возможности приобрести топливо самостоятельно и отказываются от российского гражданства, фактически обречены на холодную смерть.

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