Оккупанты на Запорожье угрожают отключением электричества украинцам, которые не взяли паспорта РФ – ЦНС

На временно оккупированной территории Запорожской области оккупанты придумывают разные способы, как вынудить украинцев оформлять паспорта РФ. Например, захватчики инициировали "перезаключение" договоров о поставках электроэнергии – для этого нужны российские документы, а иначе свет обещают отключить.

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Об этом 16 мая рассказал на официальном сайте Центр национального сопротивления. Напомним, что паспорта и прочие документы страны-агрессора, выданные захватчиками на украинской территории (временно неподконтрольной Киеву), являются юридически ничтожными.

В ЦНС рассказали, что для перезаключения договора жителям ВОТ Запорожской области необходимо иметь российский паспорт, идентификационный код и документы на право собственности на жилье. Оккупанты дают 30 дней на оформление всех документов и перезаключение сделки. Потом они хотят отключать абонентов, не согласных с условиями, от электричества.

"Таким образом оккупанты делают невозможной жизнь на ВОТ без российского аусвайса", – написала пресс-служба.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее стало известно, что на оккупированных территориях нашей страны школьникам, не получившим российские паспорта, захватчики не выдают аттестаты.

– На Луганщине паспорт т.н. "ЛНР" противнику уже не подходит – людей массово заставляют получать документы Российской Федерации. Если они этого не сделают, их обещают уволить.

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