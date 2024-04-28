Российские захватчики на временно оккупированных территориях Запорожской области создали список профессий, на которых запретили работать украинцам. Всего в списке 30 профессий.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Не отвечающий в регионе даже за свою жизнь Гауляйтер Евгений Балицкий подписал "документ", который добавляет новые ограничения по трудоустройству.

В списке указано 30 профессий, среди которых работа в сфере оптовой торговли, пищевой промышленности, аренды, лизинга и других отраслей.

Следует заметить, что на этих территориях практически отсутствуют какие-либо мигранты, кроме российских гастролеров, привезших туда свою бедность. На данный момент длится переходный период, по истечении которого все отказавшиеся от получения паспорта РФ украинцы становятся "мигрантами" на собственной земле.

Отмечается, что именно для принудительной паспортизации враг создал соответствующий "документ" с запретом работать, а значит, иметь средства к существованию.

Такая политика Кремля нарушает право на существование и является составной частью геноцида украинского народа. Каждый, кто соблюдает эти правила, становится соучастником этого преступления.

Центр национального сопротивления призвал работодателей отказаться выполнять этот преступный приказ во избежание ответственности перед законом.

Как писал OBOZ.UA:

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