Оккупанты начали активную переброску штурмовых подразделений с баз подготовки под Мариуполем на линию фронта. Видео

Командование армии страны-агрессора России начало активно перебрасывать живую силу на передовую с баз подготовки в районах оккупированных Мариуполя и Бердянска. Вражеских штурмовиков везут в военных грузовиках с буквой V, символом российской агрессии.

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Об этом рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Мариуполя Петр Андрющенко. Он также опубликовал видео, на котором видно V-грузовики оккупантов, пытающихся ехать по слякоти.

По словам Андрющенко, в основном подготовленных оккупантов перебрасывают на Кураховское направление.

"Россияне начали активный переброс штурмовых подразделений с баз подготовки в Мариупольско-Бердянской агломерации на линию фронта. В основном – Кураховские участки", – сообщил он.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, на Кураховском направлении воины Сил обороны Украины за прошедшие сутки отразили 27 атак оккупантов. Активнее всего россияне штурмуют украинские позиции вблизи Славянки, Петропавловки, Шевченко, Дачного и Курахово.

В ISW недавно отметили, что РФ бросила значительные силы на штурмы Курахового, в результате чего оккупанты приблизились к городу после двух месяцев интенсивных атак. При быстром продвижении россияне могут столкнуться с трудностями, если ВСУ решат обороняться на Кураховской ТЭС, полагают аналитики.

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