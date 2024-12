Россия бросила силы на захват Курахово: в ISW оценили риски для города и что прибавит врагу проблем

Российские войска приблизились к Курахово после двух месяцев интенсивных наступательных операций, направленных на захват города и ликвидацию украинского выступа к северу и югу от него. При быстром продвижении дальше на запад от населенного пункта по трассе H-15 Курахово – Покровское они могут столкнуться с трудностями, если украинские войска решат обороняться на Кураховской ТЭС.

Предполагается, что оккупанты не смогут обойти позиции ВСУ на этом участке в районе сел Дачное или Улаклы. О ситуации на Кураховском направлении и том, какие силы РФ бросила на его штурмы, рассказали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Продвижение врага

Со ссылкой на геолокационные кадры, опубликованные 24 и 25 декабря, отмечается, что захватчики недавно продвинулись в западной части Курахово и до ветрозащитных полос к юго-западу от города.

"ISW оценивает, что российские войска, вероятно, продвинулись к административным границам Курахово и захватили поселения и поля к югу от города и к северу от Дальнего", – говорится в сводке.

Российские провоенные блогеры утверждают, что подразделения 5-й мотострелковой бригады ВС РФ "подняли флаг над западным Курахово", а части российских 110-й и 114-й мотострелковых бригад "наступают вдоль северного и южного флангов города". При этом российские источники выступили с противоречивыми заявлениями о масштабах наступления: некоторые пропагандисты уверяли, что армия РФ продвинулась за пределы Курахово в направлении Дачного, в то время как другие признавали, что они безуспешно атакуют Кураховскую теплоэлектростанцию ​ к западу от города.

В ISW подчеркнули, что ТЭС находится за пределами административных границ Курахово. Вместе с тем в украинской Оперативно-стратегической группе войск "Хортица" признали, что ВСУ недавно потеряли неуказанные позиции на Кураховском направлении.

"Российские войска потратили чуть более двух месяцев на захват поселений площадью 7,3 кв. км. Они активизировали наступательные операции по захвату Курахово в середине октября 2024 года, и ISW наблюдал геолокационные кадры, указывающие на то, что впервые россияне вошли в город в конце октября 2024 года", – пишут аналитики.

Отмечается, что войска РФ сосредоточили около 35 000-36 000 солдат в направлении Курахово в последние месяцы, бросая их в штурмы как на попытки захвата города, так и ликвидации украинских анклавов к северу и югу от него.

"Российские войска, вероятно, понесли значительные потери в этот период интенсивных наступательных операций. Они также провели большое количество бронетанковых атак в пределах и вблизи Курахово за последние два месяца и, очевидно, понесли значительные потери бронетехники", – считают в ISW.

Какие силы РФ сосредоточила на Кураховском направлении

Отмечается, что подразделения 51-й общевойсковой армии РФ были основными силами, участвовавшими наступлении на Курахово на фоне продолжающихся усилий агрессора по централизации и формализации подразделений этого формирования в составе ВС РФ. Подразделения 5-й и 110-й мотострелковых бригад 51-й армии, в частности, участвовали в большинстве тактически значимых наступлений на Курахово с середины октября 2024 года и были вовлечены в штурмы к западу от Донецка с тех пор, как Россия активизировала свою деятельность в этом районе по крайней мере летом 2024 года.

Кроме того, возле Курахово также действуют подразделения 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ и, возможно, они контролируют операции российских бригад в районе города и будущие наступления к западу от него.

"Власти РФ недавно активизировали свои усилия по формализации бывших подразделений "ДНР" под российскими военными и, вероятно, будут отдавать должное и хвалить эти силы за их роль в попытках захвата Курахово в ближайшие дни", – считают в ISW.

Воскам РФ прогнозируют проблемы

Российские блогеры признали, что ВСУ сохраняют присутствие на Кураховской ТЭС к западу от города вдоль трассы H-15. Оккупанты же, считают в ISW, могут попытаться обойти ТЭС, продвигаясь дальше на юг от трассы в полях к западу и северо-западу от Дальнего в направлении Улаклов.

Также захватчики могут попытаться продвинуться на юг от Старых Тернов (северо-западнее Курахово и на северо-западном берегу Кураховского водохранилища) в направлении Дачного с целью обойти украинские позиции на ТЭС. Помимо этого, войска РФ могут попытаться продвинуться на север от Зеленовки в направлении Улаклов, чтобы поставить под угрозу способность Сил обороны Украины снабжать позиции на ТЭС и усложнить возможный будущий отвод украинских войск с ТЭС и позиций на полях к югу от Дачного.

По мнению аналитиков ISW, оккупанты могут столкнуться с трудностями при продвижении дальше на запад по трассе H-15 от Курахово, если решат провести фронтальную атаку через район Кураховской ТЭС и если ВСУ выделят достаточно живой силы и техники для обороны в этом районе.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Владислав Селезнев считает, что, скорее всего, Силы обороны Украины будут вынуждены оставить позиции в Курахово на Донетчине. По его мнению, в ближайшей перспективе будет маневрена оборона на этом участке фронта в исполнении ВСУ и оставление рубежей и позиций.

