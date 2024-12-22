'Дело не в датах': Селезнев оценил, удастся ли врагу взять под контроль Курахово, и указал на угрозы для Торецка

Силы обороны Украины, скорее всего, будут вынуждены оставить позиции в Курахово Донецкой области. А бои севернее Часова Яра создают угрозу для Торецка. Вероятно, враг сможет оккупировать Часов Яр уже в январе.

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Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA дал военный эксперт Владислав Селезнев. "Относительно Курахово у меня крайне негативный прогноз. Я думаю, что в ближайшей перспективе мы увидим маневренную оборону на этом участке фронта в выполнении украинских Сил обороны и оставление наших рубежей и позиций в районе этого населенного пункта", – сказал он.

Селезнев добавил, что прогнозы по значительному ухудшению положения украинских войск на территории Торецка и Часова Яра "в настоящее время стали реальностью".

В частности, в районе завода "Вогнетрив" идут ожесточенные бои с тенденцией продвижения оккупантов во Часовом Яру.

"Бои к югу от Часова Яра создают угрозу для наших защитников Торецка. Там тоже противник имеет продвижение, хотя и действует достаточно нерационально – он устилает путь к полной оккупации этого города трупами своих солдат. Но очевидно, что, скорее всего, ближайшей перспективой до 20 января эта миссия будет противником реализована. Но мы должны понимать, что дело не в датах", – считает эксперт.

Владислав Селезнев указал: очевидно, даже новоизбранный президент США Дональд Трамп "со своими амбициями" вряд ли может кардинально изменить ситуацию на поле боя, ведь в действительности не имеет эффективных рычагов влияния на действия кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Комплект сил и средств для украинской армии нам обеспечивает правительство США под руководством Джо Байдена. Причем этих ресурсов хватит как минимум до середины 2025 года. Какие-то еще аргументы – призывы к здравому смыслу, угрозы в адрес Путина со стороны Трампа, вероятно, никак не сработают", – сказал эксперт.

По его словам, не имеет смысла и давление на военно-политическое руководство Украины, поскольку очевидно, что любые заявления относительно капитуляции обречены на провал. Их не воспринимает ни президент Владимир Зеленский, ни его окружение, ни народ Украины, добавил Селезнев.

"Возможно ли создание прецедента а-ля массированного удара с применением ядерной компоненты, как это было во время Второй мировой войны, который шокирует все украинское общество и мировое сообщество? Я такой вариант не рассматриваю. Но мы должны быть готовы к тому, что противник и дальше будет использовать тактику ракетного террора, чтобы уничтожить энергетику Украины", – спрогнозировал эксперт.

Такая тактика обречена на провал, поскольку, по всей видимости, три года активных ракетных бомбардировок и ударов не позволили Москве достичь желаемых результатов. В то же время не следует исключать варианта массированных ракетных и дроновых атак по объектам нашей энергетики, как и по объектам логистики.

Так, оккупанты осознают важность логистической составляющей Сил обороны, поэтому, вероятно, и дальше будут продолжать наносить удары по объектам железнодорожной инфраструктуры, мостам, тоннелям, чтобы "максимально усложнить поставки" западной помощи.

"Единственный вызов, "черный лебедь" для нас – это активное привлечение Россией военнослужащих армии Северной Кореи. Президент говорит о том, что военнослужащие КНДР могут высадиться не только на территории Курской области, что уже неоднократно фиксировалось. Они могут быть привлечены, например, на севере Харьковской области, в районе Волчанска или в направлении Липцев. Это серьезный вызов", – считает Селезнев.