Украина за год увеличила производство крылатых ракет в 8 раз: что известно

После начала полномасштабной войны украинский оборонно-промышленный комплекс существенно увеличил производство вооружения, в частности ракетных систем. Только в течение 2024 года производство крылатых ракет выросло в 8 раз по сравнению с 2023 годом.

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При чем речь идет не только об увеличении производства существующих систем, но и о разработке нового вооружения. Об этом во время брифинга заявил министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, сообщает "Суспільне".

По его словам, в 2023 году отечественные мощности позволяли Украине производить всего одну крылатую ракету "Нептун". Но уже в 2024 у страны появилось очень много новых изделий, которые обеспечили увеличение объема производства в восемь раз по сравнению с 2023 годом.

Также министр проинформировал, что производство дальнобойных дронов 2024 увеличилось более чем в 2 раза, по сравнению с 2023 годом и в 22 раза, по сравнению с 2022. В целом, по состоянию на конец 2024 года в Украине разработано 324 новых образцов вооружения. За прошлый год Украина изготовила вооружение в 9 млрд долларов.

"На этот год мы уже видим рост. Мы будем иметь возможность на конец этого года произвести вооружение военной техники на 35 млрд долларов внутри Украины", – добавил Сметанин.

В свою очередь советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин заверил, сейчас Украина способна обеспечить ВСУ почти всей номенклатурой военных товаров

"Сегодня, по разным оценкам, от 30% до 40% того, чем воюет наш фронт – произведено в Украине. Это и наша экономика. По состоянию на прошлый год значительная часть в судьбе ВВП – это уже наша оборонка. Я уверен, что после окончания войны нашей победой мы сможем и будем экспортировать наше оружие", – заявил Камышин.

Напомним, украинский оборонно-промышленный комплекс продолжает работать над отечественным ракетным производством. Сейчас продолжаются испытания "Длинного Нептуна", способного поражать цели на расстоянии в 1000 км. Примечательно, что ракета уже прошла успешное боевое применение.

Ранее Украина разработала недорогую крылатую ракету "Трембита" и активно работает над ее дальнобойной усовершенствованной версией, которая сможет долететь до Москвы. Помимо стоимости, к преимуществам новой ракеты относится ее способность летать на низкой высоте, что поможет избегать вражеской противоракетной обороны.

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