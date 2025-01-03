Способна долететь до Москвы: что известно об украинской ракете 'Трембита' и в чем ее особенность

Украина разработала недорогую крылатую ракету "Трембита" и активно работает над ее дальнобойной усовершенствованной версией, которая сможет долететь до Москвы. Помимо стоимости к преимуществам новой ракеты относится ее способность летать на низкой высоте, что поможет избегать вражеской противоракетной обороны.

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Уже прошли первые испытательные запуски обновленной "Трембиты", после финальных испытаний она пойдет в серийное производство. О технических характеристиках этого оружия рассказывает "Голос Америки".

Львиную долю информации о технических характеристиках усовершенствованной украинской крылатой ракеты "Трембита" некоторое время назад обнародовало издание The Economist, корреспондент которого побывал на испытательных пусках вблизи Киева.

"Длинный, тонкий импульсно-реактивный двигатель оживает с громовым грохотом, побуждая всех в гараже сделать шаг назад. Ракета называется "Трембита", в честь украинского альпийского рога. Нетрудно понять почему. "Мы можем промахнуться мимо цели, – говорит Сергей Бирюков, который возглавляет бригаду инженеров-добровольцев, – но мы пролетим так низко над российскими окопами, что они обоср*тся", – поделился впечатлениями от увиденного и услышанного автор репортажа.

Если отбросить специфический юмор разработчиков, то способность "Трембиты" лететь на малой высоте усложняет ее обнаружение и уничтожение российской противоракетной обороной, что является несомненным преимуществом этого оружия. Еще одно преимущество – цена "Трембиты": она в десятки раз дешевле западных или российских ракет.

The Economist пишет, что в ракете используется 200-долларовый "ремейк" реактивного двигателя Pulsejet, который впервые был использован на немецкой бомбе Фау-1 в 1944 году.

Базовая "Трембита" может поражать цели на расстоянии до 200 км, летит она со скоростью 400 км/ч. Однако для того, чтобы доставить "бавовну" в Москву, этих характеристик явно мало. Поэтому для ударов по столице государства-агрессора разрабатывается более крупная и более мощная модель. После финальных полевых испытаний, как рассчитывает команда разработчиков, работающих на волонтерских началах, "Трембита" пойдет в серийное производство. Путь от первых чертежей к первым пускам украинские инженеры прошли за рекордные полтора года: как правило, на разработку подобного вооружения уходит гораздо больше времени.

"Голос Америки" напоминает, что впервые "Трембиту" (ее еще называют "летучей бомбой"), мир увидел в июле 2023 года: о ракете снял репортаж новостной телеканал France 24.

В июне 2024-го о "Трембите" писало издание Army Recognition. В материале отмечалось, что стоимость самой ракеты составляет около 3 тысяч долларов, еще 7 тысяч стоит высокотехнологичная система наведения. Общая стоимость в 10 тысяч долларов по сравнению с российскими крылатыми "Калибрами" и баллистическими "Кинжалами", которые стоят от одного до двух миллионов долларов – абсолютно копеечная.

Как пишет The Economist, Украине нужны собственные ракеты из-за неопределенности в вопросе, как долго западные страны будут готовы поставлять ей свое оружие. И сейчас государство готовится к массовому производству собственного дальнобойного оружия.

"Трембита" является лишь одним из ракетных проектов, которые станут началом возрождения украинской ракетной промышленности, практически "похороненной" подписанным в 1994 году Будапештским меморандумом. Тогда, отдав свои ядерные межконтенинтальные ракетные комплексы в обмен на гарантии безопасности, Украина осталась и без ракет, и без безопасности.

"В настоящее время Украина нуждается в ракетах, чтобы исправить диспропорцию своего положения относительно возможностей наносить удары по российской территории – она не может полагаться на западные ракеты средней дальности, такие как ATACMS или Storm Shadow, а дроны россияне научились сбивать – в пропорции 9 из 10. Поэтому, как сообщил президент Владимир Зеленский в ноябре, Украина до конца следующего года планирует выпустить до 3 тысяч собственных ракет", – отмечает "Голос Америки".

Кроме "Трембиты" активно реализуются другие ракетные проекты, в частности ракеты "Нептун", которыми был потоплен крейсер "Москва", также "Гром-2" или "Сапсан", тактической баллистической ракеты разработки "Пиденмаша". Однако эти государственные проекты сложнее и дороже "волонтерской" "Трембиты".

"Нехватку собственных средств и некоторых технологий Украина пытается покрыть за счет сотрудничества с западными партнерами – такими странами, как Дания и Великобритания, готовыми разделить с Украиной расходы, а также опыт, оборудование и риски. Награда также может быть значительной – ракета, произведенная в Украине, стоит в 12 раз меньше, чем в западной Европе", – пишет "Голос Америки".

Напомним, ранее новую украинскую разработку оценили в The Telegraph. Издание также отметило, что Украина сможет атаковать Москву собственными дальнобойными ракетами и добавило, что работы над проектом, как ожидается, будут завершены примерно через год.

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