Украина сможет атаковать Москву собственными дальнобойными ракетами: в The Telegraph оценили разработку

Украина готовится к возможному сокращению военной помощи со стороны США и активно разрабатывает собственное вооружение. В частности, сейчас украинские специалисты работают над рядом дальнобойных боеприпасов.

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Помимо прочего, Киев планирует использовать украинское дальнобойное оружие для ударов по Москве: речь идет о тысячах таких ракет. Об этом говорится в материале The Telegraph.

Автор статьи Дэвид Акс отмечает: несмотря на то, что последние недели перед инаугурацией новоизбранного президента США Дональда Трампа администрация его предшественника, Джо Байдена, пытается поставить Украине как можно больше оружия – не исключено, что новая администрация сократит или вообще прекратит военную помощь Украине. Такие угрозы ранее Трамп произносил неоднократно. И, учитывая его "импульсивность и проавторитарность", считает издание, новый президент США действительно может это сделать.

"Украинское правительство не рискует. Оно спешит разработать оружие, которое сможет построить, оплатить и использовать самостоятельно – вместе с ненадежными, непредсказуемыми американцами или без них", – говорится в статье.

Одним из главных символов стремления Украины к автономности в вопросе возможностей огневого поражения целей, прежде всего на территории РФ, автор материала считают новую украинскую крылатую ракету "Трембита".

Кроме "Трембиты" продолжается напряженная работа над другими отечественными боеприпасами большой дальности. И разрабатывается их, по оценкам автора материала, "много".

Ракета "Трембита" имеет достаточно компактные размеры. В длину она – всего 2,13 м, вес ракеты составляет чуть больше 90 кг. .

"Эта простота наделяет "Трембиту" лучшую чертой: низкой стоимостью. Базовая "Трембита", которая разрабатывается с 2023 года, стоит всего 10 000 долларов. Он имеет радиус действия всего 90 миль (около 145 км. – Ред.) с 40-фунтовой (18-килограммовой. ––Ред.) боеголовкой. PARS, украинская компания, производящая "Трембиту", работает над более крупной, дальнобойной версией, которая должна иметь возможность достичь Москвы, находящейся в 400 милях (более 643 км. – Ред.) от украинской границы", – говорится в статье.

Ориентировочно разработки будут завершены приблизительно через год. Автор материала отмечает: новая версия "Трембиты" явно будет стоить больше 10 тыс. долларов, однако есть все основания полагать, что она может стать самой дешевой дальнобойной ракетой в мире. И уж точно новая "Трембита" будет выигрывать по цене у ATACMS, что стоит более 1 млн долларов.

"Нет причин, почему Украина не может закупать тысячи "Трембит" даже без внешней бюджетной помощи. Этого нельзя сказать о более дорогих отечественных боеприпасах глубокого поражения, над которыми работает Киев: например, баллистические ракеты "Гром-2" и крылатые ракеты "Нептун" , – пишет The Telegraph.

И массовость потенциальных ударов, добавляет издание, будет иметь огромное значение, ведь на фоне масштабных российских атак на украинские города, промышленность и энергосистему, Украина нуждается в серьезном наращивании количества собственных ударов по РФ, чтобы эффективнее атаковать военные объекты, нефтеперерабатывающие заводы и оборонные предприятия России. Реализовать эту задачу с тем скудным количеством западных ракет ATACMS и Storm Shadow/SCALP-EG, которые были переданы партнерами, невозможно физически.

Кроме того, утверждает The Telegraph, не исключено, что с приходом Трампа в Белый дом Украина больше не получит ни одной ракеты ATACMS.

"Трембита" – это не ATACMS, Storm Shadow или SCALP-EG. Ей не хватает полезной нагрузки американского боеприпаса, проникающей силы британских и французских ракет и точности всех трех. Замена меньших, менее точных украинских боеприпасов более крупными, более точными иностранными боеприпасами заставила бы украинцев пересмотреть, какие цели они поражают – и как", – говорится в материале.

В то же время автор статьи предполагает, что массированные удары "Трембитами" были бы достаточно эффективны для поражения крупных российских предприятий.

"Больше полагаясь на собственное оружие, украинцам, возможно, придется прибегнуть к другому набору целей. Но, по крайней мере, они смогут продолжать поражение", – добавляет издание.

Во всяком случае, отмечает автор, в Украине понимают, что уже скоро западная помощь может сократиться – и готовятся к этому.

Напомним, ранее о том, что Украина разрабатывает ракету, способную долететь до Москвы, писало The Economist. В материале новую версию ракеты "Трембита" назвали "важным элементом в стратегии обороны страны".

Авторы статьи подчеркнули, что разработка "Трембиты" длится всего полтора года, что является впечатляющим сроком для столь сложной инженерной задачи. В серийное производство она будет запущена после проведения успешных финальных испытаний.

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