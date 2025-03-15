Украинская ракета 'Длинный Нептун' прошла успешные испытания: ее дальность – 1000 км

Украинский оборонно-промышленный комплекс продолжает работать над отечественным ракетным производством. Сейчас продолжаются испытания "Длинного Нептуна", способного поражать цели на расстоянии в 1000 км.

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Примечательно, что ракета уже прошла успешное боевое применение. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства заявил, что заслушал доклады по украинской ракетной программе. После получения информация президент отметил, что Украина показывает существенные результаты.

"Длинный Нептун" прошел испытание и успешное боевое применение. Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция – тысяча километров. Спасибо нашим украинским разработчикам, производителям и военным. Продолжаем работать ради обеспечения украинской безопасности", – написал украинский президент.

О работе над усовершенствованной версией ракеты "Нептун" стало известно еще в конце 2023 года. Тогда заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что продолжается работа над новой модификацией ракеты для комплекса "Нептун". Также в сети неоднократно сообщали, что украинские военнослужащие с 2023 года начали использовать модернизированные крылатые ракеты "Нептун" для ударов по объектам на территории России.

На сегодняшний день информации о "Длинном Нептуне" мало. Однако эксперты полагают, что усовершенствованная версия ракеты может иметь большую дальность и боевую часть.

Военный портал Defense Express сообщал, что дальность модифицированной ракеты составляет 400 км, в то же время полезная нагрузка – 350 кг. Для сравнения, в противокорабельной версии ракета может уничтожать цели на расстоянии до 300 км и имеет боевую часть 150 кг. Следовательно, речь идет о достаточно серьезных улучшениях тактико-технических характеристик ракеты.

Система наведения объединяет GPS-навигацию, чтобы доставить ракету в определенный участок, а также инфракрасную ГСН для поиска и фиксации цели на основе предварительно загруженного изображения, а также для атаки на цель. Таким образом, Украина теперь с высокой вероятностью может иметь собственное средство для дальнобойных ударов на расстоянии до 400 км, которое к тому же можно использовать для уничтожения военных объектов непосредственно на территории РФ.

Напомним, Украина разработала недорогую крылатую ракету "Трембита" и активно работает над ее дальнобойной усовершенствованной версией, которая сможет долететь до Москвы. Помимо стоимости, к преимуществам новой ракеты относится ее способность летать на низкой высоте, что поможет избегать вражеской противоракетной обороны.

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