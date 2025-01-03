Силы обороны поразили два пункта управления противника: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

За прошедшие сутки на фронте произошло 138 боевых столкновений. Враг запустил по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам две ракеты, 102 КАБи, а также совершил 3800 обстрелов.

Видео дня

Украинские защитники в свою очередь поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также два пункта управления оккупантов. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 08:00 утра пятницы, 3 января, 1045-х суток полномасштабной агрессии РФ.

Вражеские удары

По уточненной информации Генштаба, 2 января российские оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных и 52 авиаудара, в частности, двумя ракетами и 102 КАБами. Также враг совершил более 3800 обстрелов, из них 159 – из РСЗО.

Войска агрессора наносили авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Таратутино, Покровка, Волчанск, Золочев, Ивановка, Песчаное, Богуславка, Зеленый Гай, Чернещина, Мирное, Северск, Константиновка, Дроновка, Пазено, Константиновка, Яблоновка, Константинополь, Андреевка, Зеленое Поле, Новополье, Приморское и Малокатериновка.

Силы обороны нанесли потери оккупантам

За прошлые сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага, говорится в сводке.

Кроме того, защитники Украины поразили два пункта управления и три других важных объекта войск России.

Какая ситуация на линии столкновения 3 января 2025 года

В Харьковском направлении враг дважды пытался штурмовать позиции наших войск в районе Волчанска, однако получил отпор, информировали в Генштабе.

На Купянском, где за сутки произошло четыре атаки оккупантов, украинские воины отражали штурмовые действия врага недалеко от Западного, Двуречной и Кругляковки.

На Лиманском оккупанты атаковали 16 раз. Пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Надии, Макеевки, Тернов, Григорьевки и в Серебрянском лесу.

Один штурм защитники Украины отразили в районе Белогоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении российские захватчики атаковали четыре раза в районах Часова Яра и Ступочек.

На Торецком враг совершил шесть атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Нью-Йорк и Щербиновка. Большинство атак направился на Торецк.

На Покровском направлении воины Украины остановили 38 наступательных действий россиян в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лысовка, Новый Труд, Песчаное, Шевченко, Успеновка, Соленое и Нововасильевка.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 27 атак. Активнее всего захватчики пытались продвинуться вперед вблизи Славянки, Петропавловки, Шевченко, Дачного и Курахово.

На Времовском направлении противник совершил 24 штурма в районах Янтарного, Времовки, Великой Новоселки и в направлении Константинополя, Разлива и Новоселки.

На Ореховском Силы обороны отразили две атаки вблизи Новоандреевки.

На Приднепровском наши войска отразили три атаки, враг успеха не имел.

На Курском направлении произошло десять боечтолкновений, враг нанес шесть авиаударов, применив девять КАБов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено, сообщили в Генштабе.

Украинские защитники наносят россиянам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу, говорится в сводке.

Всего за сутки потери РФ составили 1080 человек. Также обезврежены один танк, 14 боевых бронемашин, три артиллерийские системы, одна РСЗО, 49 БПЛА оперативно-тактического уровня и 41 единица автомобильной техники агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW указали, что в первые дни 2025 года оккупанты смогли продвинуться в районе Белогоровки на Северском направлении, а также в районах Торецка, Покровска, Курахово и Угледара. А на Харьковщине ВСУ отражали попытки российских ДРГ пробраться на украинские позиции в Волчанске.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!