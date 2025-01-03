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Силы обороны поразили два пункта управления противника: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Анна Паскевич
War
4 минуты
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Силы обороны поразили два пункта управления противника: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

За прошедшие сутки на фронте произошло 138 боевых столкновений. Враг запустил по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам две ракеты, 102 КАБи, а также совершил 3800 обстрелов.

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Украинские защитники в свою очередь поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также два пункта управления оккупантов. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 08:00 утра пятницы, 3 января, 1045-х суток полномасштабной агрессии РФ.

Силы обороны поразили два пункта управления противника: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Вражеские удары

По уточненной информации Генштаба, 2 января российские оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных и 52 авиаудара, в частности, двумя ракетами и 102 КАБами. Также враг совершил более 3800 обстрелов, из них 159 – из РСЗО.

Войска агрессора наносили авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Таратутино, Покровка, Волчанск, Золочев, Ивановка, Песчаное, Богуславка, Зеленый Гай, Чернещина, Мирное, Северск, Константиновка, Дроновка, Пазено, Константиновка, Яблоновка, Константинополь, Андреевка, Зеленое Поле, Новополье, Приморское и Малокатериновка.

Силы обороны нанесли потери оккупантам

За прошлые сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага, говорится в сводке.

Кроме того, защитники Украины поразили два пункта управления и три других важных объекта войск России.

Какая ситуация на линии столкновения 3 января 2025 года

В Харьковском направлении враг дважды пытался штурмовать позиции наших войск в районе Волчанска, однако получил отпор, информировали в Генштабе.

Силы обороны поразили два пункта управления противника: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

На Купянском, где за сутки произошло четыре атаки оккупантов, украинские воины отражали штурмовые действия врага недалеко от Западного, Двуречной и Кругляковки.

На Лиманском оккупанты атаковали 16 раз. Пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Надии, Макеевки, Тернов, Григорьевки и в Серебрянском лесу.

Один штурм защитники Украины отразили в районе Белогоровки на Северском направлении.

Силы обороны поразили два пункта управления противника: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

На Краматорском направлении российские захватчики атаковали четыре раза в районах Часова Яра и Ступочек.

Силы обороны поразили два пункта управления противника: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

На Торецком враг совершил шесть атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Нью-Йорк и Щербиновка. Большинство атак направился на Торецк.

Силы обороны поразили два пункта управления противника: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

На Покровском направлении воины Украины остановили 38 наступательных действий россиян в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лысовка, Новый Труд, Песчаное, Шевченко, Успеновка, Соленое и Нововасильевка.

Силы обороны поразили два пункта управления противника: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 27 атак. Активнее всего захватчики пытались продвинуться вперед вблизи Славянки, Петропавловки, Шевченко, Дачного и Курахово.

Силы обороны поразили два пункта управления противника: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

На Времовском направлении противник совершил 24 штурма в районах Янтарного, Времовки, Великой Новоселки и в направлении Константинополя, Разлива и Новоселки.

Силы обороны поразили два пункта управления противника: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

На Ореховском Силы обороны отразили две атаки вблизи Новоандреевки.

Силы обороны поразили два пункта управления противника: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

На Приднепровском наши войска отразили три атаки, враг успеха не имел.

Силы обороны поразили два пункта управления противника: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

На Курском направлении произошло десять боечтолкновений, враг нанес шесть авиаударов, применив девять КАБов.

Силы обороны поразили два пункта управления противника: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено, сообщили в Генштабе.

Украинские защитники наносят россиянам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу, говорится в сводке.

Всего за сутки потери РФ составили 1080 человек. Также обезврежены один танк, 14 боевых бронемашин, три артиллерийские системы, одна РСЗО, 49 БПЛА оперативно-тактического уровня и 41 единица автомобильной техники агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW указали, что в первые дни 2025 года оккупанты смогли продвинуться в районе Белогоровки на Северском направлении, а также в районах Торецка, Покровска, Курахово и Угледара. А на Харьковщине ВСУ отражали попытки российских ДРГ пробраться на украинские позиции в Волчанске.

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