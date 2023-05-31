Оккупанты начали минировать завод 'Титан' в Армянске: в 'АТЕШ' раскрыли коварный план врага

Российские захватчики начали минировать завод "Титан", находящийся вблизи временно оккупированного Армянска. Крымский завод занимается производством оксида титана, отходы от производства которого опасны.

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Об этом сообщили в Telegram-канале военного партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш". Таким образом оккупанты готовятся к тому, что ВСУ уже в скором времени будут на админгранице с Крымом.

"Это делается для того, чтобы остановить наступление ВСУ и обвинить Украину в "экологическом терроризме". Гарантируем, что на это никто не поведется", – говорится в сообщении.

Отметим, что за время оккупации на заводе "Титан" неоднократно происходили экологические ЧП с выбросом опасных веществ. Они могут вызвать раздражение кожи, слизистых носа и глаз.

Причиной выбросов является то, что предприятие испытывает критическую потребность в воде с Северо-Крымского канала, перекрытого Украиной весной 2014 года. Эта вода использовалась для разведения отходов производства до безопасных концентраций. Сейчас оккупанты не имеют достаточных объемов воды, которые можно использовать для уменьшения вредных последствий производства.

Ранее сообщалось, что оккупанты прицельно ударили по жилому дому на Херсонщине. В результате обстрела ранена трехлетняя девочка. Ребенка госпитализировали в Херсон, где врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Также в ООН указали на разницу между атакой дронов на Москву и российскими обстрелами Украины. Там добавили, что в Организации осуждают любые атаки на гражданские объекты.