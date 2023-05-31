Оккупанты прицельно ударили по жилому дому на Херсонщине: ранена 3-летняя девочка

Российские войска днем 31 мая ударили из артиллерии по селу Широкая Балка Херсонской области. Вследствие обстрела ранена трехлетняя девочка.

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Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. По его словам, удар был нанесен около обеда.

"Оккупанты прицельно ударили по жилому дому. Из-за обстрела ранения получил 3-летний ребенок", – информировал чиновник.

Он добавил, что девочке ранило голову осколками стекла.

Ребенка госпитализировали в Херсон, врачи оказывают необходимую медпомощь.

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