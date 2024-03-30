Оккупанты начали новую волну принудительной 'мобилизации' на Донбассе

Российские оккупанты начали новую волну принудительной "мобилизации" на временно оккупированных территориях Украины, в частности, на Донбассе. Так, в Луганской области захватчики "охотятся" на мужчин в возрасте от 18 до 30 лет: их вызывают или привозят насильно в оккупационные "военкоматы".

Между тем, на Донетчине в "военкоматы" для "призыва" вызывают даже тех мужчин, которые до сих пор не получили российские паспорта. Детали раскрыли Луганская областная военная администрация и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Так, в Луганской области стартовала весенняя волна принудительной "мобилизации". Гауляйтеры так называемой "ЛНР" начали призыв мужчин 1994-2006 годов рождения. Тех, кто не придет сам, будут вылавливать и привозить в "военкоматы" силой.

"Тех, кому в прошлом или текущем году исполнилось 18 лет, найдут быстро, потому что личные данные молодежи оккупанты собирали в течение этих двух лет, в частности, через учебные заведения. Их местонахождение известно. Также министерство внутренних дел "ЛНР" получило приказ принимать все необходимые меры по установлению фактического местонахождения граждан, которые не появляются в военкоматах, и доставлять их силой", – рассказали в Луганской ОВА.

Согласно "указу" оккупационной "власти" оккупированной части Луганщины, принудительная призывная кампания в регионе продлится с апреля по июль.

Не отстают от луганских "коллег" и на оккупированной части украинской Донетчины. В так называемой "ДНР" выдали указание, согласно которому отсутствие у потенциального "призывника" российского паспорта не защищает его от "мобилизации".

"Те, у кого нет российского паспорта, должны явиться в военкомат для уточнения данных. При этом они так же подпадают под призыв, как и обладатели российского паспорта. Вчера (29 марта. – Ред) соответствующие разъяснения предоставили все департаменты оккупационной администрации на местах", – написал Андрющенко.

Более того, в России решили, что российских призывников на временно оккупированные территории Украины не будут направлять: затыкать "дыры" планируют набранным среди местного населения "мясом".

"От заместителя начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Цимлянского. Российских призывников к пунктам дислокации подразделений вооруженных сил в новых регионах России (это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут". Что одновременно означает, что сюда будут направлять исключительно украинцев с оккупированных территорий", – отметил советник городского головы Мариуполя.

Андрющенко добавил, что кроме пополнения рядов оккупационной армии такой "мобилизацией" Россия пытается добиться еще одной цели: отмежеваться от очередного военного преступления. Ведь международные конвенции запрещают мобилизовать в ряды оккупационной армии жителей оккупированных территорий.

"Никакой мобилизации Россия на оккупированных территориях не проводит. Это все "ДНР", "ЛНР" и непонятные Запорожская/Херсонская области без Запорожья и Херсона. Ага", – иронизирует Андрющенко.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты усиливают принудительную паспортизацию украинцев на ВОТ. Несмотря на то, что жителям оккупированных территорий без паспортов государства-агрессора жизнь захватчики максимально усложнили, за два года оккупации они не смогли навязать российские "аусвайсы" и половине украинцев на ВОТ. Это вызвало недовольство в Кремле, который от местных гауляйтеров требует 100% паспортизации до 2026 года.