Оккупанты начали прятать антенны в муляжах стволов, чтобы спасти их от ударов Сил обороны. Фото

Российские оккупационные войска придумали новый способ маскировки оборудования на передовой. Антенны, которые используются для управления беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы, начали прятать в муляжах деревьев.

Таким образом враг пытается уберечь критически важные системы от ударов Сил обороны Украины. На это обратил внимание советник министра обороны Украины, украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов ("Флеш").

Одной из ключевых целей на фронте остается поиск и уничтожение средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиоэлектронной разведки (РЭР) и пунктов управления беспилотниками. Все эти системы объединяет важный элемент – антенны, которые обычно сложно скрыть от опытного глаза аэроразведки.

Чтобы избежать обнаружения, российские военные начали устанавливать антенны внутри специально изготовленных муляжей стволов деревьев. Внешне такая конструкция выглядит как обычный сухой, заснеженный или поврежденный ствол, однако внутри размещена пластиковая сетка, которая служит основой для крепления оборудования.

Таким способом оккупанты пытаются замаскировать средства связи и управления БПЛА, уменьшив риск их уничтожения ударами украинских подразделений.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины недавно уничтожили хорошо замаскированный россиянами комплекс радиоэлектронной борьбы "Силок". Эти комплексы оккупанты используют для противодействия украинским дронам. "Силок" направлен на подавление видеоканалов FPV-дронов, а не каналов управления – и это действенный подход.

