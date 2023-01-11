Оккупанты начали строить новую военную базу в Бердянске: появилось спутниковое фото

В оккупированном Бердянске Запорожской области российские захватчики начали строить новую военную базу на аэродроме. На ней уже можно увидеть вертолеты оккупантов.

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Об этом рассказал независимый OSINT-аналитик Бенджамин Питтет. Он также показал спутниковый снимок новой российской военной базы в Бердянске.

Там уже роются траншеи, устанавливаются маскировочные тенты, строятся укрытия для военной техники. Также, вероятно, строится трубопровод, который мог бы поставлять топливо для вертолетов в будущем.

Питтет назвал объект Чаплинкой 2.0 – базу построят похожей по масштабам на ту, которая была у оккупантов в поселке Чаплинка на Херсонщине. Упомянутая площадка, на которой находилась военная техника врага, оказалась в зоне поражения ВСУ после освобождения от захватчиков правого берега области.

"Строительство новой вертолетной площадки в Бердянске подчеркивает настоятельную потребность Украины в оружии большей дальности для противодействия российскому вторжению. Сейчас Россия имеет возможность создать большие военные базы в пределах границ Украины, с которых она может совершать атаки с небольшими последствиями или без них. Обладая оружием большой дальности, Украина могла бы сдерживать создание таких баз, как эта, таким образом значительно ослабляя возможности России", – подчеркнул аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российские военные перебрасывали в сторону оккупированного Бердянска все больше военной техники. Также наблюдалось усиленное перемещение грузовиков с живой силой противника.

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