Оккупанты надувают макеты техники, чтобы показать, что у них что-то есть: Цехоцкий указал на проблемы у врага. Видео

Войска РФ очень долго собирали военных и технику, чтобы проводить атаки на фронте в Донецкой области. Однако резервы у них быстро заканчиваются и, чтобы замаскировать это, оккупанты ставят надувных солдатиков и технику.

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Об этом рассказал Сергей Цехоцкий, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. В эфире телемарафона он озвучил мнение о возможностях врага.

По его словам, ранее захватчики стягивали резервы во временно оккупированные Донецк, Бердянск, Геническ и Крым. В дальнейшем их распределили на направления, где враг продолжает наступательные действия.

"Силы были, но сейчас мы наблюдаем, что в этих городах резервов уже нет. Они даже выставляли в воинских частях надувных солдат и технику, чтобы показать, что "все в порядке", – объяснил военный.

Он подчеркнул, что российского оккупанта не нужно недооценивать, но и не нужно переоценивать.

По мнению Цехоцкого, если у Украины будет достаточная поддержка с неба и она будет контролировать воздух, то то наше военное командование найдет резервы, чтобы не только бить окупантов, но и пойти в контрнаступление и выгнать врага.

Как сообщал OBOZ.UA, операция ВСУ в Курской области РФ заставила врага перебрасывать туда отдельные подразделения с украинского фронта. Хотя массовая передислокация российских войск не фиксируется, однако в целом из передовой вывели более 5000 оккупантов.

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