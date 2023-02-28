Оккупанты накопили технику на Луганщине, но прорыва не получилось: Гайдай рассказал, где идут бои

Российские войска пытались прорвать оборонные позиции украинских воинов в Сватовском районе Луганской области. Тяжелую технику оккупанты задействовали в районе населенных пунктов Куземовка и Новоселовское, но защитники страны остановили врага.

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Об этом утром 28 февраля в эфире Espreso.TV сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он назвал ситуацию в регионе достаточно сложной, но контролируемой нашими Силами обороны.

Как отметил чиновник, захватчики постоянно пытаются наступать. "В основном это Кременское направление, были попытки с помощью тяжелой техники прорыва на Сватовском направлении. Это в районе Куземовки, Новоселовского. Но ничего на сегодня у них не выходит, несмотря на то, что достаточно большие силы туда брошены", – подчеркнул Гайдай.

По его словам, иногда для штурмовых действий войска РФ привлекают до трех рот пехоты.

Также он высказал уверенность в том, что при плюсовой температуре воздуха огромное количество техники, которое россияне накопили на Луганщине, не поможет им. Напротив – она может стать мишенью украинской артиллерии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля Гайдай заявил, что в последние несколько недель на Луганщине наблюдается эскалация ситуации. Российские захватчики увеличили количество обстрелов как линии фронта, так и относительного тыла, чаще проводят атаки, а на временно оккупированную территорию стянули достаточно большие резервы.

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