Оккупанты накрыли артиллерией Днепропетровщину: погиб подросток, ранен молодой парень

Утром 9 марта российские оккупационные войска ударили из артиллерии по Красногригоревской общине Никопольщины. В результате вражеского удара погиб 16-летний подросток.

Еще один 22-летний парень получил ранение и находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

Также в результате удара был поврежден частный дом, хозяйственное сооружение, линия электропередач и газовый трубопровод.

"Погиб 16-летний парень. Еще один, 22 лет, в больнице. "Тяжелый". Это последствия утреннего удара россиян по Красногригоревской общине Никопольщины. Оккупанты обстреляли ее из артиллерии.

Повреждены частный дом, хозяйственная постройка, линия электропередач и газопровод.

Террористы... Убили ни в чем невинного юношу. Искалечили жизнь еще одной семье. Ярость", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что войска Российской Федерации утром в среду, 6 марта, еще раз ударили по Никополю на Днепропетровщине. Пострадала 75-летняя женщина. В частном секторе города возник пожар.

Также в субботу, 2 марта, оккупанты ударили дронами и артиллерией по Никополю. Обстрелы потерпели также Красногригорьевская и Марганецкая общины. Пострадали два человека.

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