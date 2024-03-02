Россияне обстреляли Никопольский район: повреждены жилые дома, пострадали люди. Фото

В субботу, 2 марта, оккупант ударил дронами и артиллерией по Никополю. Обстрелы потерпели также Красногригорьевская и Марганецкая общины.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. По его словам, пострадали два человека.

"Никопольщина была в течение дня под ударами российских оккупантов. Агрессор целил дронами-камикадзе и артиллерией. Пострадали райцентр, Красногригорьевская и Марганецкая общины", – сообщил чиновник.

Он также добавил, что повреждено 16 частных домов, двенадцать хозяйственных сооружений, авто, теплицы, газопроводы и линия электропередач. Кроме того, под атаку попали транспортное предприятие и два десятка солнечных панелей.

По словам Сергея Лысака, обследование пораженных территорий продолжается. Последствия атаки окупантов также уточняются.

Напомним, армия России в ночь на субботу, 2 марта, ударила по Одессе ударными беспилотниками "Шахед". Оккупанты попали по жилому многоэтажному дому. По состоянию на 21:30 погибли восемь человек. Полностью уничтожен один подъезд. Воскресенье, 3 марта, объявлено в городе днем траура.

Спасатели до сих пор продолжают искать людей под завалами. На место трагедии принесли цветы, свечи и игрушки.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении 2 марта заявил, что затягивание с поставкой оружия и ПВО для защиты украинцев приводит к таким трагедиям, как сегодня произошло в Одессе.

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