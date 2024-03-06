Оккупанты ударили по Никополю, вспыхнул жилой дом: пострадала женщина. Фото

Войска Российской Федерации утром в среду, 6 марта, в очередной раз ударили по Никополю на Днепропетровщине. Пострадала 75-летняя гражданская.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила в Telegram, что под вражеской атакой было мирное население. В частном секторе города возник пожар.

В результате удара российских оккупантов загорелся жилой дом – горела крыша и перекрытие. Спасатели прибыли на место ЧП и ликвидировали возгорание.

Из-за террористической атаки пострадала женщина 1948 года рождения. От госпитализации она отказалась.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 2 марта российские военные преступники ударили дронами и артиллерией по Никополю. Обстрелам подверглись также Красногригорьевская и Марганецкая громады. Пострадали двое мирных жителей.

– 28 февраля в результате вражеского обстрела Никополя тяжелой артиллерией погибла гражданская. Украинке был 61 год.

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