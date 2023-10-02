Оккупанты нанесли 5 ударов по пригороду Харькова, есть прилеты: на месте работают профильные службы

Войска Российской Федерации утром 2 октября атаковали Харьковскую область ракетами. Есть попадания, профильные службы работают на местах.

Прилеты подтвердил глава ОГА Олег Синегубов. Предварительно, ВС РФ использовали комплексы С-300, сообщил чиновник в Telegram.

"Оккупанты нанесли по меньшей мере пять ударов за пределами города Харьков, зафиксировано попадание ракет", – написал он.

Известно, что взрывы жители Харькова и пригорода услышали около 9:00 понедельника. По словам Синегубова, потерпевших (по данным на 10:00) нет.

По информации из сети, обстрел российские военные совершили из территории Белгородской области страны-агрессора.

Как писал OBOZREVATEL, террористические войска РФ обстреливали Харьков ракетами С-300 также в ночь на 1 октября. На территории одного из предприятий вспыхнул пожар.

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