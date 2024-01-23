Оккупанты нанесли 81 авиаудар за день, Силы обороны уничтожили средства ПВО и артсистемы врага – Генштаб

На передовой в Украине 23 января произошло 42 боевых столкновения. Армия Российской Федерации совершила 81 авиационный удар и 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям защитников страны и населенным пунктам.

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Украинские воины продолжают наносить противнику потери в живой силе и технике. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00 вторника (699 сутки полномасштабной войны).

Авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум зенитно-ракетным комплексам и одному пункту управления оккупантов.

Подразделения ракетных войск осуществили удары по одному району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум средствам ПВО, девяти артиллерийским средствам и одной станции РЭБ российских захватчиков.

В Генштабе отметили, что 23 января Россия нанесла комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты.

По уточненной информации, всего зафиксировано 44 средства воздушного нападения:

– четыре зенитных управляемых ракеты С-300/С-400;

– 15 крылатых Х-101/Х-555/Х-55;

– восемь ракет Х-22;

– 12 баллистических "Искандеров-М";

– пять управляемых авиационных ракет Х-59/Х-31.

В результате боевой работы украинская противовоздушная оборона уничтожила: 15 крылатых Х-101/Х-555/Х-55, пять баллистических "Искандер-М" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

В результате российских террористических атак есть погибшие и около 100 раненых гражданских лиц, среди которых и дети. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, школы, спортивный комплекс и другая гражданская инфраструктура в Киеве и Киевской области, Харькове и Павлограде Днепропетровской области.

Оперативную обстановку на востоке и юге Украины Генштаб назвал сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Некоторые подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях российские военные сохраняют присутствие в приграничье, продолжают диверсионно-разведывательную деятельность и обстрелы Украины с территории РФ, наращивают минно-взрывные заграждения. Противник нанес авиационные удары в районах Казачьей Лопани и Гатища Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись более 40 населенных пунктов. Среди них Тимоновичи, Архиповка Черниговской области, Поповка, Атинское, Волфино Сумской области, Ветеринарное, Нестерное, Комиссарово Харьковской области.

На Купянском направлении украинскими защитниками отбита атака у Синьковки, где враг пытался прорвать нашу оборону. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении отбиты четыре атаки в районах Ямполевки, Торского Донецкой области и еще две – недалеко от Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области. Там захватчики пытались прорвать оборону наших войск. Вражеские авиационные удары зафиксированы в районах Белогоровки на Луганщине и Тернов, Серебрянки на Донетчине.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Серебрянка, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отбито две атаки возле Богдановки и Клещиевки, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Россияне нанесли авиаудар в районе Богдановки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими Героями отражено четыре атаки вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще восемь – в районах Первомайского и Невельского. Там враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать украинскую оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новобахмутовка, Очеретино, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки. Здесь оккупанты при поддержке авиации девять раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары у Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Маринка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Урожайного. Под артиллерийским и минометным огнем находились более 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении защитниками отбиты четыре атаки южнее Червоного, западнее Вербового и Работино, где враг при поддержке авиации безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Чаривное, Малые Щербаки, Степное, Лобковое, Пятихатки, Степногорск, Плавни Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг нанес авиационные удары неподалеку от Качкаровки, Милового, Берислава Херсонской области. Артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области и районы населенных пунктов Михайловка, Саблуковка, Берислав, Садовое, Антоновка, Станислав Херсонской области, Солончаки Николаевской области. Также оккупанты обстреляли из РСЗО Ивановку на Херсонщине.

Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток противник совершил семь безуспешных штурмов позиций наших войск.

Как писал OBOZ.UA, утром 23 января начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо заявил: на Купянском направлении войска РФ очень активно применяют артиллерию и минометы, за прошедшие сутки было зафиксировано 720 обстрелов. Также они используют весь арсенал своей авиации – бомбардировщики, истребители и вертолеты.

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