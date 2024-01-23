Оккупанты активизировали применение артиллерии и минометов на Купянском направлении: Фитьо рассказал о ходе боев

На Купянском направлении войска РФ очень активно применяют артиллерию и минометы, за прошедшие сутки было зафиксировано 720 обстрелов. Также они используют весь арсенал своей авиации – бомбардировщики, истребители и вертолеты. На Бахмутском направлении оккупанты прибегают к различным военным хитростям с целью атак, однако украинские воины держат оборону.

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Об этом утром 23 января сообщил начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона. "Больше всего вражеских атакх было отражено на Лимано-Купянском направлении. Враг здесь продолжает свои атакующие действия. Боевые действия происходили вблизи Синьковки, Макеевки, Тернов, Серебрянского лесничества, Белогоровки", – рассказал он.

В целом вся полоса ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" активна, сказал Фитьо. Враг продолжает наступление, которое начал в начале октября.

"По состоянию на сегодняшний день на Купянском направлении враг нанес 14 авиационных ударов, использует весь арсенал своего авиапарка – бомбардировочная, истребительная авиация, вертолеты огневой поддержки", – рассказал спикер.

Он также добавил, что оккупанты активно применяют дроны-камикадзе – за сутки они запустили 45 БПЛА по украинским воинам на Купянском направлении.

В то же время воины Сил обороны нанесли противнику потери в ответ.

"Нашим защитникам удалось уничтожить 255 оккупантов и 98 единиц военной техники, среди которых 7 танков, 14 БМП и 2 БТР", – проинформировал Фитьо.

Ситуация на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении захватчики также не прекращают попыток атаковать наши позиции.

"7 атак отбито вблизи Белогоровки, Клещиевки, Андреевки. 12 авиаударов, 28 дронов-камикадзе и 552 обстрела артиллерийских и минометных. 134 оккупанта наши воины отправили на концерт Кобзона и уничтожили 46 единиц военной техники", – сказал Фитьо.

По его словам, ВСУ находятся в активной обороне и при лучшем случае переходят к атакующим действиям, улучшают свои тактические позиции.

Кроме того, в районе Горловки противник не оставляет попыток атаковать, но "успехов у него на этом направлении нет", рассказал спикер.

В целом на Бахмутском направлении и южнее оккупанты пытаются вести "какие-то радикальные действия" прибегая к различным военным уловкам, рельефу, погоде, чтобы атаковать позиции защитников.

"Это у них не получается, и, соответственно, наши защитники держат оборону", – сказал Фитьо.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Армия РФ вечером 22 января ударила артиллерией по Купянску. Погиб один мирный житель, еще один получил ранения.

– 21 января в РФ похвастали "освобождением" Крахмального на Харьковщине. Фитьо подтвердил захват села, где проживало до 50 человек – враг стер его с лица земли. Военный также назвал потерю позиций в Крахмальном "временным явлением".

– Глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что отход из Крахмального – это "штатная ситуация", когда одна из воюющих сторон пытается оттеснить другую.

– Накануне Фитьо сообщил, что в захваченном Крахмальном у оккупантов была "веселая ночка". Гражданских там нет, поскольку населенный пункт полностью уничтожен.

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