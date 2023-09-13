Оккупанты нанесли авиаудар по Херсонщине: есть разрушения и раненые. Фото

Утром 13 сентября русские войска снова атаковали деоккупированную часть Херсонщины. Захватчики нанесли удар авиационными бомбами по селу в Тягинской громаде Бериславского района, также атакована Отрадокаменка.

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Били, как обычно, по гражданскому населению: пострадали трое мирных жителей. . Подробности сообщили в Херсонской областной и Херсонской ОВА.

По данным прокуратуры, 13 сентября, около 09:50, российские оккупанты сбросили управляемые авиабомбы на село в Тягинской общине Бериславского района Херсонской области.

"Предварительно двое местных жителей – женщина 81 года и мужчина 74 лет, получили травмы, они госпитализированы. Данные уточняются. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора", – говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Процессуальное руководство осуществляет Бериславская окружная прокуратура Херсонской области.

Через несколько часов захватчики атаковали Отрадокаменку Бериславского района.

"Российская армия снова покрыла огнем Отрадокаменку. Около 12:20 враг нанес еще один удар по населенному пункту. Пострадал 41-летний мужчина. Его с ранением головы и ног доставили в медицинское учреждение", – рассказали в Херсонской областной военной администрации.

Напомним, ночью с помощью иранских дронов-камикадзе российские оккупанты атаковали юг Одесщины.

В общей сложности захватчики запустили 44 БпЛА, 32 цели сбили силы ПВО.

В результате атаки есть прилеты в Измаильском районе, зафиксировано повреждение припортовой и другой гражданской инфраструктуры. По меньшей мере, семь человек получили ранения. Трое пострадавших находятся в тяжелом и трое – в среднем тяжести. Они доставлены в больницу, предоставляется вся необходимая помощь.