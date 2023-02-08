Оккупанты нанесли авиаудары по Черниговщине: есть раненые, под завалами люди. Фото

Российские войска 8 февраля нанесли авиаудары по Черниговщине. Под вражескими ракетами оказалась Семеновская громада.

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Известно о по меньшей мере одном раненом, еще три человека остаются под завалами разрушенного здания. Об этом сообщили глава Черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус и Оперативное командование "Север".

"Авиационный прилет в Семеновской громаде. Использованы две ракеты типа "воздух-земля". Информация о жертвах и разрушениях уточняется", – отметил он в 16:21.

В Оперативном командовании "Север" уточнили: пограничный пункт в Черниговской области обстреляли из двух реактивных самолетов. Пуска ракет было совершено около 15:45.

"Около 15:45 наблюдали 2 реактивных самолета, которые осуществили пуск 2 ракет по территории Украины, в район населенного пункта Семеновка. Информация о потерях среди местного населения и разрушениях уточняется. Предварительно - 1 гражданский ранен. Еще 3 - под завалами здания" , – говорится в сообщении.

Воздушная тревога на территории области продолжалась с 15:37 до 15:59. Населённый пункт Семеновка расположен недалеко от границы границы с Брянской областью РФ.

Напомним, 28 января оккупанты нанесли авиаудар по Середино-Буде на Сумщине. Тогда российскими ракетами был разрушен детсад, спорткомплекс и более 11 домов. Ни гражданские, ни военнослужащие тогда не пострадали.

Также сообщалось, что СБУ по горячим следам задержала агента РФ, корректировавшего ракетные удары по Харькову. В частности, на совести предателя – харьковчане, погибшие при ударе российских войск по жилому дому и зданию университета в центре Харькова 5 февраля.

Злоумышленник был задержан сотрудниками контрразведки СБУ, когда он по заданию от кураторов из РФ фиксировал результаты прилета по зданию университета.