Оккупанты нанесли авиаудары по Орехову: уничтожен целый подъезд многоэтажки. Фото

Около 13:15 18 января российские оккупанты сбросили 6 авиабомб на город Орехов в Запорожье. Военные преступники попали в нежилые здания и многоэтажное здание, в котором уничтожили целый подъезд.

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Последствия вражеской атаки показал в Telegram глава Запорожской ОВА Юрий Малашко. Он отметил, что информация о пострадавших пока не поступала.

В то же время, от квартир мирных жителей остались только горы строительного мусора.

Напомним, утром 18 января российские террористы обстреляли жилые дома в городе Купянск Харьковской области. В результате теракта погибла женщина.

Жертвой российских террористов стала 57-летняя женщина. Двое мужчин получили ранения. Удар оккупантов пришелся непосредственно в жилой дом.

Прошлой ночью оккупанты также направили дроны-камикадзе Shahed в Херсонскую область. В облцентре и районах области случились прилеты со значительными разрушениями. Военные преступники изуродовали дома мирных жителей, одна женщина получила ранения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Накануне россияне нанесли два удара по городу Чугуев Харьковской области. Из-за вражеской атаки погиб гражданский, еще один человек пострадал.

– Также 17 января российские террористические войска нанесли удар управляемой авиабомбой по поселку Малый Бурлук Купянского района Харьковской области. В результате очередного военного преступления кремлевской армии погибла 61-летняя женщина, двое детей получили ранения.

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