Оккупанты нанесли еще один удар по Орехову во время спасательной операции: появились подробности. Фото

В Орехове на Запорожье 11 июля завершили поисково-спасательную операцию на месте попадания российской управляемой авиабомбы, где погибло и пострадало много люди. Во время нее оккупанты нанесли повторный удар по городу.

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Пострадавших в результате этого циничного попадания нет. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, публикуя фото с места прилета (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Во время проведения спасательной операции оккупанты нанесли еще один удар из авиации. Пострадавших нет, взрывной волной поврежден автомобиль полиции", – говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали последствия вражеских попаданий в рамках уголовного производства по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним: 9 июля войска РФ прямым попаданием управляемой авиабомбой уничтожили ореховскую школу – в эпицентре взрыва оказались местные жители, получавшие там гуманитарную помощь. В результате террористического акта четыре человека погибли на месте – женщины 43, 45, 47 лет и 47-летний мужчина, еще 11 ореховцев получили ранения разной степени тяжести.

По состоянию на 11 июля спасательно-поисковые работы на месте авиаудара были завершены, количество жертв увеличилось до семи человек. За эти дни из-под завалов достали тела еще троих погибших местных жителей – мужчин 50, 56 и 64 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате российского авиаудара по Орехову 9 июля погибли супруги железнодорожников Виталий Юшко и Ольга Очкас. Сиротой остался их 8-летний сын Артем.

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