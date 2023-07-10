Оккупанты нанесли удар по школе в Запорожье, где выдавали гуманитарку: четыре человека погибли, 11 ранены. Фото и видео

Российские террористические войска утром 10 июля атаковали город Орехов в Запорожье. Оккупанты сбросили авиабомбу на местную школу, где как раз выдавали гуманитарную помощь, в результате чего 4 человека погибли на месте.

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Еще 11 человек госпитализировали с ранениями разной степени тяжести. О последствиях военного преступления российских войск сообщили в Telegram глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко и МВД Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Отмечается, что здание ООШ разрушено почти до основания. Под завалами разрушенного заведения оказались более полутора десятков человек, находившихся внутри и рядом снаружи. Также были повреждены жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, расположенные рядом с эпицентром взрыва.

Как уточнили в Нацполиции, по результатам спасательно-поисковых работ были деблокированы тела четырех погибших – трех женщин, 1976, 1978 и 1980 гг. р., а также мужчины, 1976 г.р. Еще одиннадцать спасенных граждан с ранениями разной степени тяжести после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы. Спасательные работы продолжаются.

В целом, как уточнил Малашко, враг совершил 36 прицельных ударов по 10 мирным населенным пунктам Запорожской области: 5 обстрелов из РСЗО Левадного и Новодаровки, 30 артобстрелов по Гуляйполю, Железнодорожному, Новоданиловке, Ольговскому, Красному.

В Новоданиловке был ранен 65-летний мужчина, которому безотлагательно оказали медицинскую помощь.

В настоящее время зафиксировано разрушение 10 гражданских объектов.

Напомним: ночью 10 июля оккупанты также нанесли удар по Николаеву, использовав ракету баллистического типа. Под поражение попал инфраструктурный объект. Уже на утро чиновник уточнил, что Николаев подвергся ракетной атаке со стороны РФ – удар был нанесен, вероятно, ракетой "Искандер-М".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 9 июля россияне также атаковали Орехов Запорожской области. Захватчики выпустили по городу несколько снарядов, один из них попал в "Пункт несокрушимости", убив на месте супружескую пару волонтеров Ольгу и Виталия Очкас;

– кроме того, 9 июля армия России вновь нанесла удар по Херсону, пытаясь мстить за потерянные участки на фронте. В результате попадания огня на территорию жилого района пострадала 66-летняя женщина.

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