Снаряд прилетел в пункт несокрушимости: войска РФ убили супругов в Орехове

Российские войска 9 июля вновь атаковали Орехов Запорожской области. Захватчики выпустили по городу несколько снарядов, один из них попал в "Пункт несокрушимости", убив на месте супружескую пару волонтеров Ольгу и Виталия Очкас.

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Об этом сообщила у себя на Facebook глава профорганизации Запорожской дирекции железнодорожных перевозок регионального филиала "Приднепровская железная дорога" Профсоюзы железнодорожников и транспортных строителей Украины Татьяна Вербовецкая. Погибшие работали на "Укрзализныце", а в свободное от работы время помогали беженцам из оккупированных населенных пунктов.

"Оля, ты была невероятная, искренняя, прекрасная, прекрасный человек, специалист и мама. Ты навсегда останешься в наших сердцах", – написала в эпитафии глава профсоюза.

У Ольги осталась старшая дочь от первого брака и младший семилетний сын. Россия ежедневно ломает судьбы украинцев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что серьезному обстрелу Орехов подвергся еще и в июне. Тогда оккупанты сбросили на город авиабомбы, что причинило смерть местного жителя и ранениям нескольких человек.