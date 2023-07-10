В Николаеве раздался взрыв: объявлена угроза баллистики

В Николаеве в ночь на понедельник, 10 июля, местные жители слышали громкий взрыв. Воздушную тревогу в регионе объявили спустя минуту после него.

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В Воздушных силах предупредили про угрозу применения оккупантами баллистики. Жителей региона призвали быть в укрытиях.

"Внимание! Николаевская область – угроза баллистики! Харьковская, Донецкая – активность вражеской тактической авиации!" – говорится в сообщении.

Угроза баллистического вооружения также была объявлена для Херсонской области.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что Николаев российские войска обстреляли, вероятнее всего, из С-300.

"Предполагаем, что С-300. Пока зафиксирован один пуск, который прилетел", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска 9 июля атаковали Орехов Запорожской области. Захватчики выпустили по городу несколько снарядов, один из них попал в "Пункт несокрушимости", убив на месте супружескую пару волонтеров Ольгу и Виталия Очкасов.