Оккупанты нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Кропивницком: есть погибший и раненые
Утром 4 января российские террористические войска нанесли ракетный удар по Кропивницкому. Взрыв прогремел на одном из промышленных предприятий областного центра.
В результате теракта известно о погибшем и раненных. Об этом в Telegram сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.
По информации главы ОВА, взрыв прогремел на промышленном предприятии в Кропивницком. Местных жителей призвали ни в коем случае не публиковать в интернет фото и видео последствий обстрела.
"Враг продолжает терроризировать мирное население. В результате сегодняшней ракетной атаки по Кропивницкому на одном из промышленных объектов есть травмированые и один погибший. Детали позже", – написал Райкович.
По предварительным данным, оккупанты нанесли удар по Кропивницкому крылатой ракетой авиационного базирования Х-59. В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о ракете в направлении Кропивницкого около 10:00 утра.
Издание "Суспільне Кропивницький" сообщило, что после взрывов в некоторых районах города пропало электричество. Спикер "Кировоградоблэнерго" Елена Данильченко сказала, что информации об аварийных отключениях нет. Также она добавила, что электричество могли отключить в целях безопасности и во избежание аварийной ситуации из-за обстрела.
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