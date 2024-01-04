Оккупанты ударили по Снигиревке в Николаевской области, среди раненых ребенок: появились данные о его состоянии. Фото

Вечером 3 января российские террористы нанесли ракетный удар по городу Снигиревка Николаевской области. В результате обстрела мирные жители, в том числе ребенок, получили ранения.

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Также в населенном пункте повреждения получили десятки домов и другая гражданская инфраструктура. Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуре.

Ранение из-за вражеских обстрелов в Снигиревке получили четверо мирных жителей. Среди раненных – 12-летняя девочка. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, в результате атаки повреждены более 30 жилых домов, хозяйственные сооружения и транспортные средства. В городе провели эвакуацию жителей, прилегающих к месту происшествия домов.

По информации правоохранителей, российские террористы нанесли ракетный удар 3 января около 17:45. Враг применил зенитно-ракетный комплекс С-300

При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.

Глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта сообщил, что взрывы прогремели на территории одного из предприятий на окраине города. Также он уточнил, что дома мирных жителей получили повреждения от взрывной волны. Он подчеркнул, что пострадавшим оказывается медицинская помощь, а на месте взрывов работают экстренные службы.

Напомним, 3 января войска страны-агрессора РФ в очередной раз нанесли удары по Харькову, предварительно, ракетами С-300. В городе зафиксированы повреждения гражданской нежилой инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что рккупационные войска страны-агрессора России нанесли ракетные удары по центру населенного пункта Курахово в Покровском районе Донецкой области. Обстрел города произошел около полуночи 4 января.

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