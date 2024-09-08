Оккупанты нанесли удар кассетными боеприпасами по поселку на Донетчине: убили трех женщин

Утром 8 сентября российские оккупанты нанесли удар по поселку Черкасское в Донецкой области кассетным боеприпасом. В результате атаки погибли 3 человека, еще один получил ранения.

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Об этом сообщил в Telegram руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин. По его словам, погибшие – женщины 43, 45 и 53 лет. Ранение получил мужчина, его доставили в больницу.

Также в населенном пункте повреждены 9 домов и автомобиль. В настоящее время на месте работают все ответственные службы.

Филашкин также напомнил местным жителям, что вся территория Донбасса – опасна для жизни и в который раз призвал их своевременно эвакуироваться.

Напомним, руководитель Донецкой ОВА также сообщил, что за прошедшие сутки, 7 сентября, российские военные преступники убили 5 жителей Донетчины: трое в Константиновке, по одной – в Петровке и Щербиновке. Еще 11 гражданских людей получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения российские террористы убили 2736 жителей области и ранили 5993 без учета Мариуполя и Волновахи.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 8 сентября оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданского жителя в Днепровском районе Херсона. 47-летний мужчина получил минно-взрывную травму и ранение грудной клетки.

– 7 сентября на Харьковщине российские оккупационные войска нанесли удары по населенным пунктам Харьковского, Изюмского и Купянского районов, что привело к гибели двух женщин и ранению десяти человек.

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