Оккупанты нанесли удар по Очакову: произошел пожар, пострадал мужчина. Фото и видео

Российские захватчики атаковали ракетами Очаков в Николаевской области. В результате атаки горели сухостой и кустарники на открытой территории.

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Пострадал один человек. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Ранен 69-летний мужчина из-за ракетной российской атаки в городе Очаков Николаевской области. Он обратился в медучреждение, где получает необходимую помощь", – указано в сообщении.

В результате обстрела, добавили в ГСЧС, в пределах населенного пункта вспыхнул пожар на открытой территории: горели сухостой и кустарники.

"Пожарные потушили возгорание площадью 1 га", – отметили спасатели.

Напомним, минувшей ночью оккупанты атаковали Харьковскую и Сумскую области. На местах прилетов произошли пожары, пострадали женщина и ребенок.

Также сообщалось, что накануне, 14 июля, оккупанты трижды за день атаковали Сумы, там есть раненые, под ударом были учебное и медицинское учреждения.

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