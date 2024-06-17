Оккупанты нанесли удар по Полтавщине: под завалами могут быть люди

Войска России 17 июня нанесли удар по Полтавщине и попали в гражданскую инфраструктуру. Предварительно есть пострадавшие, под завалами здания могут находиться люди.

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Об этом сообщил руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин по состоянию на 14:37. По его словам, прилет был в Полтавском районе.

"По предварительной информации, враг попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе. Есть пострадавшие, под завалами здания могут находиться люди. Информация уточняется", – говорится в сообщении руководителя области.

Воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 13:42. В 13:45 Воздушные силы сообщили о значительной активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе авиационных средств поражения.

Впоследствии ведомство информировало о движении ракеты на Полтавщину, в частности, на Миргород.

Через три минуты, в 14:07, местные СМИ сообщили, что в Полтаве был слышен звук, похожий на взрыв.

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